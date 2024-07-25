ЗРК «Тор-М1» перехватывает вражеские «птички». Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают выдавливать противника в зоне проведения спецоперации.

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожает беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Торы» являются надежным щитом от воздушных атак противника. В этот раз в радары расчета попал разведывательный БПЛА «Лелека-100». Дрон собирал данные о позициях войск, планировал ударить первым. Но жизнь вражеской «птички» оборвала ракета «Тора».

Уничтожение беспилотника происходило на расстоянии 12 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.