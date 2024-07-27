Подразделения ВСУ подверглись атаке с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают выдавливать противника в зоне проведения спецоперации.

Экипаж вертолета Ка-52М ударил по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и «Вихрь» по заданным координатам. После выполненного задания экипаж совершил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Авиационный наводчик доложил об успешном поражении целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.