«Панцирь-С1» поразил украинский ударный БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Опубликовано видео, как ЗРПК Панцирь-С1 поразил ударный БПЛА ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружили и ликвидировали ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Вооружение «Панциря» позволяет поражать любые воздушные цели в установленном диапазоне работы. У комплекса в арсенале 12 зенитных ракет, а также установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1,4 тысячи выстрелов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
27 июл
Полный крах: у киевского режима закончились деньги на зарплаты ВСУ
27 июл
Переживет взрыв и дождь: как ВС РФ применяют робота на авдеевском направлении
27 июл
Подразделения ВСУ подверглись атаке с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО
27 июл
«Отличительная черта украинской армии»: как алкоголь губит целые батальоны ВСУ
27 июл
Песков сделал заявление о мобилизации в России: «Речи не идет»
27 июл
МИЦ «Известия» проводят акцию памяти детей — жертв войны в Донбассе
27 июл
Над окопами ВСУ засверкала «Молния-1»: новейший российский дрон уже в зоне СВО
26 июл
Тактическое окружение: экс-командир «Азова»* пожаловался на потери боевиков в ДНР
26 июл
Не уступает «Ланцету»: бойцы РФ применяют новый уникальный БПЛА в зоне СВО
26 июл
Три населенных пункта и 33 групповых удара: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
85.57
0.16 93.26
0.09
Скучать не придется: китайский гороскоп на август 2024 года

Последние новости

12:21
«Капитуляции России не будет» — Лавров жестко ответил Западу
12:05
Полный крах: у киевского режима закончились деньги на зарплаты ВСУ
11:48
Нездоровые отношения: почему мамы часто слишком лезут в жизнь своих сыновей
11:30
В Петербурге пятиклассница попала в больницу из-за комплексов во внешности
11:14
«Меня подавляли и истязали»: Асмус заговорила об абьюзивных отношениях с Евдокимовым
11:00
«Панцирь-С1» поразил украинский ударный БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Не каждый распознает путь»: как развить потенциал ребенка по дате его рождения
МИЦ «Известия» проводят акцию памяти детей — жертв войны в Донбассе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака