«Панцирь-С1» поразил украинский ударный БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как ЗРПК Панцирь-С1 поразил ударный БПЛА ВСУ в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружили и ликвидировали ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Вооружение «Панциря» позволяет поражать любые воздушные цели в установленном диапазоне работы. У комплекса в арсенале 12 зенитных ракет, а также установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1,4 тысячи выстрелов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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