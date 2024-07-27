«Панцирь-С1» поразил украинский ударный БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружили и ликвидировали ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Вооружение «Панциря» позволяет поражать любые воздушные цели в установленном диапазоне работы. У комплекса в арсенале 12 зенитных ракет, а также установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1,4 тысячи выстрелов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.