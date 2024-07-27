Песков сделал заявление о мобилизации в России: «Речи не идет»

Пресс-секретарь президента РФ Песков: речи о мобилизации в России не идет
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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В Кремле ответили на интересующий россиян вопрос.
По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, мобилизации в стране не будет. Об этом он сказал в беседе с журналистами РИА Новости.
«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — прокомментировал Песков вопрос о том, может ли потребоваться мобилизация в ряды Вооруженных сил РФ и хватает ли добровольцев.
Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что в России в активно продолжается набор добровольцев и контрактников.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года после начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале СВО, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.
Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на слова Украины о готовности к диалогу.
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