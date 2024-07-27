Песков сделал заявление о мобилизации в России: «Речи не идет»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Пресс-секретарь президента РФ Песков: речи о мобилизации в России не идет

Песков сделал заявление о мобилизации в России: «Речи не идет»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

В Кремле ответили на интересующий россиян вопрос.

По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, мобилизации в стране не будет. Об этом он сказал в беседе с журналистами РИА Новости.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — прокомментировал Песков вопрос о том, может ли потребоваться мобилизация в ряды Вооруженных сил РФ и хватает ли добровольцев.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что в России в активно продолжается набор добровольцев и контрактников.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года после начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале СВО, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.

Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на слова Украины о готовности к диалогу.

Тема:
Спецоперация
27 июл
МИЦ «Известия» проводят акцию памяти детей — жертв войны в Донбассе
27 июл
Над окопами ВСУ засверкала «Молния-1»: новейший российский дрон уже в зоне СВО
26 июл
Тактическое окружение: экс-командир «Азова»* пожаловался на потери боевиков в ДНР
26 июл
Не уступает «Ланцету»: бойцы РФ применяют новый уникальный БПЛА в зоне СВО
26 июл
Три населенных пункта и 33 групповых удара: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю
26 июл
Не в тот карман: Евросоюз решил оставить себе прибыль от активов России
26 июл
Белоусов указал на необходимость курсов по багги для подготовки контрактников
26 июл
«Успешный план»: как может измениться отношение США к Украине с приходом Трампа
26 июл
«Сделка с дьяволом»: Украина выступила против мирного соглашения с Россией
26 июл
«Ваш праздник в крови»: хакеры слили в сеть имена наемников ВСУ перед Олимпиадой
+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.57
0.16 93.26
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:02
В Татарстане все автошколы проверят на предмет незаконного сотрудничества
6:42
Пазл сложился: у демократов больше нет противоречий вокруг кандидатуры Харрис
6:20
Песков сделал заявление о мобилизации в России: «Речи не идет»
6:00
МИЦ «Известия» проводят акцию памяти детей — жертв войны в Донбассе
5:46
Во всем виновата мать? Почему дети страдают ожирением
5:22
«Права на детей»: сможет ли Алсу запретить Абрамову общаться с наследниками

Сейчас читают

«Я вернусь»: Трамп анонсировал новый митинг в городе, где его чуть не убили
Ребенок погиб во время пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака