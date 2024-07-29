Средства ПВО сбили за ночь 39 дронов ВСУ над пятью регионами России

Больше всего украинских беспилотников уничтожено над Курской областью.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ были уничтожены за ночь не менее 39 дронов ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего перехвачено и уничтожено беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Курской областью – 19 дронов. Дежурные средства ПВО также не позволили совершить террористическую атаку над Воронежской и Ленинградской областями – сбито по три беспилотника ВСУ. Среди прочего, уничтожено девять беспилотников над Белгородской и еще пять над Брянской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru показал на видео, как расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на Южно-Донецком направлении уничтожили три беспилотника ВСУ самолетного типа.