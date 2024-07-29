Средства ПВО сбили за ночь 39 дронов ВСУ над пятью регионами России
Минобороны: средства ПВО сбили за ночь 39 дронов ВСУ над пятью регионами России
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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Больше всего украинских беспилотников уничтожено над Курской областью.
Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ были уничтожены за ночь не менее 39 дронов ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Больше всего перехвачено и уничтожено беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Курской областью – 19 дронов. Дежурные средства ПВО также не позволили совершить террористическую атаку над Воронежской и Ленинградской областями – сбито по три беспилотника ВСУ. Среди прочего, уничтожено девять беспилотников над Белгородской и еще пять над Брянской областями.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru показал на видео, как расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на Южно-Донецком направлении уничтожили три беспилотника ВСУ самолетного типа.
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