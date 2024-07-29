Российские зенитчики уничтожили три беспилотника ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 111 0

Опубликовано видео, как российские зенитчики уничтожили беспилотники ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Красильников ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на Южно-Донецком направлении уничтожили три беспилотника ВСУ самолетного типа. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Комплекс предназначен для борьбы с беспилотной авиацией противника — дроны любые, та же „Баба Яга“, украинская „Лелека“, „Шарк“ тот же самый… Все поражает. Очень хорошо себя показал еще с самого начала СВО и по сей день проблем для него нет. БпЛА залетают стабильно, отрабатываем по ним штатно. Крайний раз отработали — сбили истребитель танков. То есть, если ты цель глазами увидел то, считай, она уже поражена. Выкатился, отработал — и все», — рассказал командир ЗРК с позывным «Вахта».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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