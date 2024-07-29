«Опорник взят»: как российские морпехи громят ВСУ на южнодонецком направлении
ВСУ не помогает ни техника НАТО, ни укрепления, которые они готовили порядка десяти лет.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Бригада тихоокеанских морпехов громит врага на южнодонецком направлении. Они зачищают позиции ВСУ, где боевики пытаются закрепиться после отступления из Старомайорского и Урожайного. Натовскую бронетехнику противника точными ударами разбивает российская артиллерия. Военный корреспондент «Известий» Денис Воробьев наблюдал за работой бойцов.
Блиндажи рассыпаются один за другим. «Опорник взят» — докладывают бойцы из разных точек вблизи Урожайного. Этот штурм откроет дорогу к самому центру населенного пункта. И к тому моменту уже не будет сомнений в скором освобождении поселка.
40-я бригада тихоокеанских морпехов громит украинских боевиков на южнодонецком направлении. На первый взгляд кажется невозможным нагло врываться в окопы, но при этом планировать бой прямо на ходу. Но именно такой стратегический подход и оставляет ВСУ без всякого шанса на успех.
«Бывает, когда быстро нужно подобраться, бывает, когда не нужно спешить вообще. Обдуманные действия, посидеть, где-то что-то решить, небольшая передышка в минуту-две — и двигаемся дальше. Нужно оценивать обстановку при подходе к опорному пункту», — говорит командир отделения отряда штурмовой бригады с позывным «Меч».
Сейчас бойцы продвигаются дальше на Времьевском участке фронта. Но предварительно — грамотная разведка и уничтожение особо укрепленных позиций ВСУ. Пулеметные точки, ДОТы с землей равняет наша артиллерия.
Тихоокеанские морпехи выезжают на огневые позиции. Расчету «Гвоздики» поставлена задача уничтожить несколько опорных пунктов противника. Уже привычная цель для экипажа и орудия калибром в 122 миллиметра.
Урожайное было одним из самых защищенных населенных пунктов, но и там противник бежал. ВСУ просто сдали позиции, которые готовили еще десять лет назад
«Стрелкотню» они не любят, ближний бой для них — это все, они сразу подрываются. Вот сколько раз я ни ходил, вот честно, я здесь почти полтора года уже, чуть больше даже, я ни разу пленного не брал. Мертвые были, да. Но, в основном, когда «стрелкотня» начинается, они отходят», — рассказывает командир отделения штурмового взвода с позывным «Кот».
Закаленные в бою морпехи уже знают все слабости противника. Именно они освобождали Новодонецкое и удерживали оборону ровно год назад во время украинского контрнаступа.
«Очень многие сами сдаются. Без боя просто выходят, поднимают руки полностью без амуниции и идут в нашем направлении. Противник сдался буквально через 45 минут, за три часа населенный пункт Новодонецкий 40-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты полностью взяла под свой контроль. Мы просто наглостью забрали этот населенный пункт», — говорит командир взвода с позывным «Гиви».
Малым числом камчатские штурмовики сорвали наступление ВСУ, которые также бросили в бой своих морпехов, кучу натовский техники, включая танки и бронемашины. Но все это сгорело на поле боя.
Не раскрывая секретов, морпехи готовятся к новым боевым задачам. Основная работа сейчас — это зачистка укрепрайонов ВСУ, где враг пытается организовать оборону после провала и отступления из Старомайорского и Урожайного.
- 29 июл
- Российские войска освободили населенный пункт Волчье в ДНР
- 29 июл
- Водитель трамвая получила ранения после удара дрона-камикадзе ВСУ в Горловке
- 29 июл
- Средства ПВО сбили за ночь 39 дронов ВСУ над пятью регионами России
- 29 июл
- Российские зенитчики уничтожили три беспилотника ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 июл
- Небо на замке: как российские системы ПВО прикрывают наши войска под Купянском
- 29 июл
- Гаубицы Д-30 ударили по замаскированным позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 июл
- «Не подчиняясь приказам»: две бригады ВСУ сбежали со своих позиций в зоне СВО
- 29 июл
- Зеленский пообещал представить мирный план к концу ноября
- 28 июл
- Мужчина погиб в результате атаки дронов ВСУ под Донецком
- 28 июл
- ВС РФ освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР
Читайте также
96%
0.16 93.26
0.09
Нашли ошибку?