Бригада тихоокеанских морпехов громит врага на южнодонецком направлении. Они зачищают позиции ВСУ, где боевики пытаются закрепиться после отступления из Старомайорского и Урожайного. Натовскую бронетехнику противника точными ударами разбивает российская артиллерия. Военный корреспондент «Известий» Денис Воробьев наблюдал за работой бойцов.

Блиндажи рассыпаются один за другим. «Опорник взят» — докладывают бойцы из разных точек вблизи Урожайного. Этот штурм откроет дорогу к самому центру населенного пункта. И к тому моменту уже не будет сомнений в скором освобождении поселка.

40-я бригада тихоокеанских морпехов громит украинских боевиков на южнодонецком направлении. На первый взгляд кажется невозможным нагло врываться в окопы, но при этом планировать бой прямо на ходу. Но именно такой стратегический подход и оставляет ВСУ без всякого шанса на успех.

«Бывает, когда быстро нужно подобраться, бывает, когда не нужно спешить вообще. Обдуманные действия, посидеть, где-то что-то решить, небольшая передышка в минуту-две — и двигаемся дальше. Нужно оценивать обстановку при подходе к опорному пункту», — говорит командир отделения отряда штурмовой бригады с позывным «Меч».

Сейчас бойцы продвигаются дальше на Времьевском участке фронта. Но предварительно — грамотная разведка и уничтожение особо укрепленных позиций ВСУ. Пулеметные точки, ДОТы с землей равняет наша артиллерия.

Тихоокеанские морпехи выезжают на огневые позиции. Расчету «Гвоздики» поставлена задача уничтожить несколько опорных пунктов противника. Уже привычная цель для экипажа и орудия калибром в 122 миллиметра.

Урожайное было одним из самых защищенных населенных пунктов, но и там противник бежал. ВСУ просто сдали позиции, которые готовили еще десять лет назад

«Стрелкотню» они не любят, ближний бой для них — это все, они сразу подрываются. Вот сколько раз я ни ходил, вот честно, я здесь почти полтора года уже, чуть больше даже, я ни разу пленного не брал. Мертвые были, да. Но, в основном, когда «стрелкотня» начинается, они отходят», — рассказывает командир отделения штурмового взвода с позывным «Кот».

Закаленные в бою морпехи уже знают все слабости противника. Именно они освобождали Новодонецкое и удерживали оборону ровно год назад во время украинского контрнаступа.

«Очень многие сами сдаются. Без боя просто выходят, поднимают руки полностью без амуниции и идут в нашем направлении. Противник сдался буквально через 45 минут, за три часа населенный пункт Новодонецкий 40-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты полностью взяла под свой контроль. Мы просто наглостью забрали этот населенный пункт», — говорит командир взвода с позывным «Гиви».

Малым числом камчатские штурмовики сорвали наступление ВСУ, которые также бросили в бой своих морпехов, кучу натовский техники, включая танки и бронемашины. Но все это сгорело на поле боя.

Не раскрывая секретов, морпехи готовятся к новым боевым задачам. Основная работа сейчас — это зачистка укрепрайонов ВСУ, где враг пытается организовать оборону после провала и отступления из Старомайорского и Урожайного.