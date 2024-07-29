В РЖД назвали причину схода с рельсов вагонов пассажирского поезда под Волгоградом

Авария произошла на перегоне Гремячая — Котельниково.

Причиной схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер в Волгоградской области стало столкновение с грузовиком КАМАЗ. Об этом сообщает РЖД в своем Telegram-канале.

Авария произошла на перегоне Гремячая — Котельниково 29 июля в 12:35.

«Водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом», — говорится в сообщении.

Сейчас движение поездов на этом участке приостановлено.

Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, пострадали около 100 человек, травмы также получил водитель грузовика. На месте работают оперативные службы. Кроме того, как сообщили в МЧС РФ, к вылету готовы два вертолета Ми-8.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что около 100 человек пострадали при сходе пассажирского поезда под Волгоградом.