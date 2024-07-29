В РЖД назвали причину схода с рельсов вагонов пассажирского поезда под Волгоградом
РЖД: причиной схода с рельсов вагонов поезда стало столкновение с грузовиком
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Авария произошла на перегоне Гремячая — Котельниково.
Причиной схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер в Волгоградской области стало столкновение с грузовиком КАМАЗ. Об этом сообщает РЖД в своем Telegram-канале.
Авария произошла на перегоне Гремячая — Котельниково 29 июля в 12:35.
«Водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом», — говорится в сообщении.
Сейчас движение поездов на этом участке приостановлено.
Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, пострадали около 100 человек, травмы также получил водитель грузовика. На месте работают оперативные службы. Кроме того, как сообщили в МЧС РФ, к вылету готовы два вертолета Ми-8.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что около 100 человек пострадали при сходе пассажирского поезда под Волгоградом.
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