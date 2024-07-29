«Сидел и ревел»: как вел себя водитель КАМАЗа после ДТП с поездом под Волгоградом
Водитель КАМАЗа после столкновения с поездом Казань — Адлер плакал
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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По предварительной версии, именно он виноват в случившемся.
Водитель КАМАЗа, который, предположительно, спровоцировал столкновение с пассажирским поездом Казань — Адлер под Волгоградом, после случившегося плакал. Об этом 5-tv.ru рассказала пассажирка поезда Елена Елик.
«Самосвал, как картонная коробка, — весь в кучу. Водитель самосвала живой, но, когда вышел, сидел просто в кустах, ревел. Сидел возле кабины своей, которая просто вся скомканная, и ревел», — поделилась женщина.
Также она рассказала, что пожарные и спасатели прибыли на место аварии очень быстро и сразу начали вытаскивать людей из сошедших с рельсов вагонов. Всех пострадавших, по словам Елик, погрузили в автобусы и увезли.
Вагон, в котором ехала сама женщина, был в конце состава и не получил повреждений при столкновении. Пассажирам этого и других вагонов, не сошедших с рельсов, спасатели привезли воду. Пока, по словам Елены, люди остаются на месте.
«Сидим, ждем», — заключила она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов на 185-м километре перегона Гремячая — Котельниково под Волгоградом.
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