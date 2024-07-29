Крушение пассажирского поезда под Волгоградом: что известно к этому часу

Число пострадавших достигло 140 человек.

Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов под Волгоградом. Инцидент произошел 29 июля в 12:35 на 185-м километре перегоне Гремячая — Котельниково. Движение поездов на участке приостановлено.

Причиной ЧП стало столкновение состава с грузовым автомобилем КАМАЗ на железнодорожном переезде. На месте работают экстренные службы.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали 140 человек. На данный момент госпитализированы 16 пассажиров поезда, из них один ребенок.

На месте происшествия работают 22 бригады скорой помощи, оказывая всю необходимую помощь пострадавшим. В готовность приведен вертолет санитарной авиации.

Кто виноват в аварии?

По предварительной информации, водитель КАМАЗа грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.

Локомотивная бригада действовала в соответствии с инструкциями, машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 километров в час.

Железная дорога в месте аварии хорошо просматривается, видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.

Предварительная проверка показала, что водитель грузовика 1980 года рождения был трезв. У него взяли кровь и мочу для анализа на наркотики.

При даче показаний мужчина плохо соображал, говорил путанно. По его словам, он сам не понял, как оказался на железнодорожных путях. По одной версии, он не успел затормозить перед переездом, по другой — плохо сработали тормоза.

Реакция правоохранителей и властей

По факту схода пассажирского поезда Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Сотрудники СК проводят следственные действия, направленные на установление причин и условий произошедшего. Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Южная транспортная прокуратура также организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения поезда с грузовиком в Волгоградской области.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров после ЧП провел оперативное совещание и поручил оказать всю необходимую помощь пассажирам поезда. Ситуация взята на особый контроль властей региона, сформирован оперативный штаб.

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