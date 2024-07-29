«Пальцы сломала, меня трясло»: пассажир о сходе с рельсов поезда под Волгоградом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 655 0

Пассажирка сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом сломала пальцы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Крушение поезда под Волгоградом

Женщина рассказала, что после ЧП ее оперативно госпитализировали и оказали всю необходимую помощь.

Пассажир поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Волгоградской области, рассказала 5-tv.ru подробности инцидента.

По словам Валентины Ермохиной, вагон, в котором она находилась, в результате аварии удержался на пути, но накренился. Из-за этого женщина упала со своей полки и получила травмы.

«Я упала с первой полки и поехала. И, видать, уперлась куда-то, пальцы сломала», — посетовала Валентина.

Кроме того, женщина сильно ударилась головой, получив гематому. Хорошо, что сотрясения мозга не произошло, отметила пострадавшая. Первую помощь ей оказали на месте, сразу после того, как спасатели вытащили ее из вагона.

«Я не могла идти, врач подошел, сказал — переломы на пальцах. Дал мне таблетку под язык от давления, успокоительное — меня трясло всю. Потом подъехала скорая, доставили в центральную больницу котельниковскую, рентген сделали, укол обезболивающий. Проверили психологи, неврологи», — поделилась женщина.

Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов под Волгоградом. Инцидент произошел 29 июля в 12:35 на 185-м километре перегона Гремячая — Котельниково.

Причиной ЧП стало столкновение состава с грузовым автомобилем КАМАЗ на железнодорожном переезде. В результате произошедшего пострадали, по последним данным, 140 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РЖД обвинили водителя КАМАЗа в сходе поезда под Волгоградом.

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