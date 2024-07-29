«Очень сильно тряхнуло»: пассажир о сходе с рельсов поезда под Волгоградом
Пассажир сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом сообщила о сильном толчке
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Женщина рассказала, что впервые за 15 лет поехала с родственниками на отдых и угодила в происшествие.
Сошедший с рельсов в Волгоградской области поезд Казань — Адлер в момент аварии очень сильно тряхнуло. Об этом 5-tv.ru рассказала его пассажир Екатерина Клименко, находившаяся в 15 вагоне.
«В момент происшествия я спала на верхней полке. Слава Богу, все дети были внизу, потому что очень сильно тряхнуло поезд. Сыну чуть не упал термос на голову, но все обошлось. Все хорошо. Просто все упало, вода полилась», — поделилась женщина.
По словам Екатерины, в поезде она ехала на отдых вместе с мамой, сестрой и четырьмя детьми. Сейчас женщины надеются, что их как можно быстрее доставят к месту назначения, так как все они очень устали.
«Решили раз в 15 лет с детишками съездить отдохнуть. И вот такое произошло, к сожалению. Хотелось бы, чтобы нас доставили, потому что дети устали, все уже мокрые. Пока никакой информации нам не дают. Спасибо волонтерам, которые доставили нам воду, помогли племяннице, которая температурит. А так пока никакой информации нет», — сказала Екатерина.
Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов под Волгоградом. Инцидент произошел 29 июля в 12:35 на 185-м километре перегона Гремячая — Котельниково.
Причиной ЧП стало столкновение состава с грузовым автомобилем КАМАЗ на железнодорожном переезде. В результате произошедшего пострадали, по последним данным, 140 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как вел себя водитель КАМАЗа после ДТП с поездом под Волгоградом.
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