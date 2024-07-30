США намерены доработать для Украины F-16, оснастив их «передовыми» ракетами

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 48 0

WSJ: США оснастят передаваемые Киеву F-16 ракетами, ограничив их использование

США намерены доработать для Украины F-16, оснастив их «передовыми» ракетами

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

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Тема:
Спецоперация

При этом Вашингтон планирует ограничить для киевского режима их использование.

США намерены доработать передаваемые Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в рядах американских чиновников.

По информации газеты, Штаты оснастят истребители ракетами AGM-88 HARM класса «воздух — земля», высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM и AIM-9X. Кроме того, в вооружении истребителей будут бомбы малого диаметра.

При этом автор статьи подчеркнул, что Вашингтон ограничит использование доработанных истребителей для ударов по территории России. Это касается и другого оружия, которое США предоставляет Украине.

В WSJ отметили, что совсем скоро, этим летом, F-16 для украинской армии передадут Дания и Нидерланды, а чуть позже — Бельгия и Норвегия. Однако никаких конкретных сроков автор статьи не привел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нелегитимный президент* Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие поставок F-16. Он напомнил, что ждет от союзников истребители на протяжении полутора лет.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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