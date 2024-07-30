В ДНР вынесли приговор финскому наемнику, добровольно вступившему в ряды ВСУ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

Финского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, приговорили к 14 годам колонии

В ДНР вынесли приговор финскому наемнику, добровольно вступившему в ряды ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

За работу на киевский режим он получил порядка двух миллионов рублей.

Донецкий суд вынес приговор воевавшему на стороне ВСУ наемнику из Финляндии Топи Хухталу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Финляндской Республики Топи Хухтала. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ („Участие наемника в вооруженном конфликте“)», — процитировали приговор суда в ведомстве.

Как удалось установить следствию, с марта 2022 года по май 2024 года Хухтала принимал участие в боевых действия в рядах ВСУ, будучи в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины. При этом через два месяца своей службы он занял должность командира скандинавского взвода Team Wiking в составе указанного выше подразделения.

За свою службу наемник успел заработать сумму, равную двум миллионам рублей. Российский суд приговорил финна к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему иностранные наемники массово покидают ВСУ.

Тема:
Спецоперация
30 июл
«Растормошить гнездо»: как российские танкисты поддерживают наступление пехоты в зоне СВО
30 июл
Рэпер ST готовит новую песню для участников СВО
30 июл
США намерены доработать для Украины F-16, оснастив их «передовыми» ракетами
30 июл
На Западе назвали ударом для Украины потерю Урожайного и Старомайорского
30 июл
Армия России освободила населенный пункт Ленинское в ДНР
30 июл
Крупный калибр: российская артиллерия громит позиции ВСУ под Донецком
30 июл
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 июл
Экипажи Су-25 нанесли удар по пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 июл
«Опорник взят»: как российские морпехи громят ВСУ на южнодонецком направлении
29 июл
Российские войска освободили населенный пункт Волчье в ДНР
+21° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.33
-0.23 93.29
-0.85
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Последние новости

21:26
«Растормошить гнездо»: как российские танкисты поддерживают наступление пехоты в зоне СВО
21:08
В возрасте 33 лет умер актер Тимур Шивырев
20:50
В ДНР вынесли приговор финскому наемнику, добровольно вступившему в ряды ВСУ
20:32
Тело блогера МотоТани кремировали — прах захоронят на родине в Омской области
20:14
«Мы довольны»: восьмимиллиардная жительница Земли получила гражданство России
19:56
Рэпер ST готовит новую песню для участников СВО

Сейчас читают

Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Кого выбирают молнии и как выжить во время грозы - разряд убил мужчину под зонтом
Концерт все-таки состоится? Стали известны подробности выступления Канье Уэста в Москве
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака