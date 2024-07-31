Вертолеты Ми-28НМ громят замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как вертолеты Ми-28НМ громят замаскированную технику ВСУ
Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские войска продолжают уверенное наступление на позиции неприятеля.
Экипажи вертолетов Ми-28НМ группировки «Север» нанесли мощный удар неуправляемыми авиаракетами по замаскированной технике и живой силе ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Отмечается, что все цели были уничтожены.
«Сегодня получили боевую задачу по уничтожению опорных пунктов противника. Выполнили взлет строго по времени, вышли
на боевой курс. Отработали стрельбу ракетами НАР С-8, С-13. Выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек», — доложил один из летчиков боевого вертолета Ми-28НМ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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