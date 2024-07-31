Российская артиллерия поразила пункт базирования пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Российская артиллерия поразила пункт базирования пехоты ВСУ под Авдеевкой
Фото, видео: Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши военнослужащие не оставляют шансов неприятелю.
Команда расчета систем БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесла удар по месту скопления пехоты и техники ВСУ под Авдеевкой. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
«Машина универсальная и с задачами справляется фантастически. Сейчас очень много объективного контроля, можно у командиров узнать куда стреляли, как попали. Основная работа по скоплению технике, колоннам в тылу. Это командная работа, мы бы не справились без разведчиков, без пехоты. Они без нас тоже парой упираются», — рассказал старший офицер с позывным «Саныч».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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