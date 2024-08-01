Штурмовая авиация нанесла удар по скоплению пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Опубликовано видео, как штурмовая авиация наносит удар по скоплению пехоты ВСУ

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские военные летчики работают на предельно малых высотах.

Экипажи штурмовой авиации Су-25 группировки «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ и нанесли удар по скоплению живой силы противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты.

«Сегодня получили задачу, выполнили взлет с оперативного аэродрома, полет к цели в составе пары на предельно малых высотах. Далее выполнили пуск неуправляемых ракет с кабрирования и уход от цели с маневрированием», — рассказал один из членов экипажа Су-25.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
1 авг
Важный праздник: Вооруженные силы РФ отмечают День тыла
31 июл
Черная трансплантология: на Украине «разбирают» боевиков ВСУ на органы
31 июл
Острая нехватка: на Западе назвали тяжелой ситуацию для ВСУ под Красноармейском
31 июл
Три склада и до 710 боевиков ВСУ: успехи «Южной» группировки в ДНР за сутки
31 июл
Заключившим контракт на службу в зоне СВО до 31 декабря выплатят 400 тысяч рублей
31 июл
Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников и ракету «Нептун» над регионами РФ
31 июл
Российская артиллерия поразила пункт базирования пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 июл
Шквал огня: реактивная артиллерия помогает продвижению войск под Харьковом
31 июл
Снова обстрелы: в Шебекино горит многоэтажный дом
31 июл
Вертолеты Ми-28НМ громят замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.11
-0.22 93.51
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
США, Британия и Франция заблокировали заявление РФ с осуждением убийства Хании
6:40
Настоящая легенда: столичное дерби посвятили «спартаковцу» Федору Черенкову
6:20
Важный праздник: Вооруженные силы РФ отмечают День тыла
6:00
Штурмовая авиация нанесла удар по скоплению пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:45
Мама Тимати объяснила жестокость своей внучки по отношению к брату
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Арины

Сейчас читают

Анналену Бербок заподозрили в пользовании эскорт-услугами в Африке
Пропал из российской колонии? Где находится осужденный американец Пол Уилан
Много говорят со священнослужителем: зачем Чернышев отвел дочь Заворотнюк Милу в монастырь?
Вопрос дня: чем ответит Иран на болезненное унижение от Израиля?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака