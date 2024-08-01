Штурмовая авиация нанесла удар по скоплению пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как штурмовая авиация наносит удар по скоплению пехоты ВСУ
Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские военные летчики работают на предельно малых высотах.
Экипажи штурмовой авиации Су-25 группировки «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ и нанесли удар по скоплению живой силы противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты.
«Сегодня получили задачу, выполнили взлет с оперативного аэродрома, полет к цели в составе пары на предельно малых высотах. Далее выполнили пуск неуправляемых ракет с кабрирования и уход от цели с маневрированием», — рассказал один из членов экипажа Су-25.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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