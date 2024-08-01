Часть пятиэтажки рухнула в Нижнем Тагиле: что известно к этому часу

На место сразу же прибыли экстренные службы.

Часть жилого пятиэтажного дома рухнула после взрыва газа в Нижнем Тагиле. Под завалами оказались люди, на место сразу же прибыли экстренные службы. Что известно к этому часу — в материале 5-tv.ru.

Что произошло в Нижнем Тагиле

В четверг, 1 августа, около 10:30 в Нижнем Тагиле прогремел мощный взрыв. Во дворе многоэтажного дома на улице Серебрякова, 81 рухнул целый подъезд. По предварительной версии — в доме взорвался газ. Очевидцы сообщили, что обрушение дома произошло уже по меньшей мере три раза.

Что известно о пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

По предварительной информации, из-под завалов разрушенного дома удалось извлечь шестерых человек, трое из которых дети. Очевидцы сообщили, что под обломками дома продолжают раздаваться крики людей.

Кроме того, по данным источника 5-tv.ru, пострадали семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. При этом под завалами могут находиться девять человек, в том числе четыре ребенка.

Информации о погибших пока не поступало.

«Два вертолета с медицинскими бригадами на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями и медоборудованием, направлены из Екатеринбурга для помощи пострадавшим», — сообщили в Минздраве России.

К месту происшествия выехали пять бригад скорой помощи, работу медиков координирует Федеральный центр медицины катастроф.

Уточняется, что под завалами спасатели продолжают поиски двоих человек.

Почему произошел взрыв в Нижнем Тагиле

В МЧС предполагают, что жилой дом обрушился из-за взрыва газовоздушной смеси.

«По уточненной информации, обрушились первый и второй подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», — подчеркнули в пресс-службе МЧС России.

Сообщалось, что повреждения после взрыва получил детский сад, расположенный рядом с домом. Специалисты МЧС провели проверку здания, где не было обнаружено разрушений конструкций. Кроме того, детей и персонала в саду не было, учреждение закрыто на каникулы.

Мэр Нижнего Тагила пообещал пострадавшим помощь

На место происшествия прибыл и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«По последним данным ЕДДС города, пострадали три человека, в том числе два ребенка. Всем им будет оказана помощь — как психологическая, так и материальная», — заявил Пинаев в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подъезд пятиэтажки рухнул в Нижнем Тагиле после взрыва газа.