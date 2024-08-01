Часть пятиэтажки рухнула в Нижнем Тагиле: что известно к этому часу
Пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Тагиле окажут материальную помощь
Фото, видео: Telegram / Владислав Пинаев / vladislav_pinaev; 5-tv.ru
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На место сразу же прибыли экстренные службы.
Часть жилого пятиэтажного дома рухнула после взрыва газа в Нижнем Тагиле. Под завалами оказались люди, на место сразу же прибыли экстренные службы. Что известно к этому часу — в материале 5-tv.ru.
Что произошло в Нижнем Тагиле
В четверг, 1 августа, около 10:30 в Нижнем Тагиле прогремел мощный взрыв. Во дворе многоэтажного дома на улице Серебрякова, 81 рухнул целый подъезд. По предварительной версии — в доме взорвался газ. Очевидцы сообщили, что обрушение дома произошло уже по меньшей мере три раза.
Что известно о пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
По предварительной информации, из-под завалов разрушенного дома удалось извлечь шестерых человек, трое из которых дети. Очевидцы сообщили, что под обломками дома продолжают раздаваться крики людей.
Кроме того, по данным источника 5-tv.ru, пострадали семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. При этом под завалами могут находиться девять человек, в том числе четыре ребенка.
Информации о погибших пока не поступало.
«Два вертолета с медицинскими бригадами на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями и медоборудованием, направлены из Екатеринбурга для помощи пострадавшим», — сообщили в Минздраве России.
К месту происшествия выехали пять бригад скорой помощи, работу медиков координирует Федеральный центр медицины катастроф.
Уточняется, что под завалами спасатели продолжают поиски двоих человек.
Почему произошел взрыв в Нижнем Тагиле
В МЧС предполагают, что жилой дом обрушился из-за взрыва газовоздушной смеси.
«По уточненной информации, обрушились первый и второй подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», — подчеркнули в пресс-службе МЧС России.
Сообщалось, что повреждения после взрыва получил детский сад, расположенный рядом с домом. Специалисты МЧС провели проверку здания, где не было обнаружено разрушений конструкций. Кроме того, детей и персонала в саду не было, учреждение закрыто на каникулы.
Мэр Нижнего Тагила пообещал пострадавшим помощь
На место происшествия прибыл и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«По последним данным ЕДДС города, пострадали три человека, в том числе два ребенка. Всем им будет оказана помощь — как психологическая, так и материальная», — заявил Пинаев в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подъезд пятиэтажки рухнул в Нижнем Тагиле после взрыва газа.
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