Бьют по мирным жителям: в Белгородской области ранения получили два человека

После очередного налета беспилотников повреждено более десяти машин, в частном доме вспыхнул пожар.

После налета вражеских беспилотников есть раненые и в Белгородской области. В течение дня сигнал воздушной тревоги в регионе звучал уже трижды. Каждый раз людей просят спуститься в подвалы. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко побывал на месте обстрелов.

Парковка в районе Шебекинского рынка. Дорога усыпана грудами битого стекла. Именно здесь вражеский беспилотник влетел в гражданский автобус.

Автобус уже убрали с дороги, но повсюду до сих пор разбросаны детали и обломки от него. Поражающие элементы разлетались на десятки метров. Водитель, который был за рулем, будучи раненым, спас женщину, которую серьезно изрезало осколками.

«Внимание обращал на небо, пока от рынка ехали, потому что перед этим тоже в автобус скинули один», — вспоминает водитель автобуса Владимир Демьянов.

Досталось и зданию аптеки. Взрывной волной и осколками изрешечен фасад и выбиты окна. Прямо здесь раненой женщине оказывали первую помощь.

«Я сюда когда приехала, здесь все было в крови. У женщины было ранение в области груди», — поделилась владелица аптеки Галина.

Вторым беспилотником украинские боевики целенаправленно ударили по парковке одного из предприятий города. Это то самое место, куда прилетел беспилотник. Он был с кумулятивным зарядом, который сразу сработал. Повезло, что на улице не было людей, но вот машинам серьезно досталось. Вся машина в решето, выбиты стекла и все сиденья усыпаны деталями, а лобовое стекло лежит прямо на переднем сидении.

«Прошла ракетная опасность, после ракетной опасности произошел отбой, люди пошли по кабинетам. Буквально мы зашли и расселись по местам, зажглась вторая опасность, кто-то на нее отреагировал, а кто-то нет. Ряд людей пошел в укрытие, а ряд людей остался на своих рабочих местах», — вспоминает работник предприятия Валерий Чмелев.

Шебекино каждый день под вражеским огнем. Атаки становятся все изощренней, но наши бойцы сейчас делают все, чтобы остановить врага.