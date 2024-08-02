Российские зенитчики поражают беспилотники противника. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Опубликовано видео, как российские зенитчики уничтожают беспилотники ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/ Константин Михальчевский ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты установок ЗУ-23 стали настоящей угрозой вражеским «птичкам» под Авдеевкой.

Расчет зенитной установки ЗУ-23 группировки войск «Центр» уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Кроме ЗУ-23, наши бойцы применяют переносные зенитные комплексы «Игла» и ЗРК «Стрела-10», а также пулеметные расчеты и стрелковое оружие.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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