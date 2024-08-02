«Я хочу жить»: украинский пленный рассказал, как их бросило командование ВСУ
Пленный ВСУ Бабич рассказал, что за короткую службу видел около 30 дезертиров
Фото, видео: Reuters / STRINGER; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Украине на фронт отправляют без какой-либо военной подготовки. Как пытаются выжить в таких условиях неопытные мобилизованные?
На Украине мобилизую людей в ряды ВСУ абсолютно везде, даже в продуктовых магазинах. Об этом рассказал украинский военнопленный Владимир Бабич, видео допроса которого публикует Минобороны России.
«Вылавливают на улицах», — заявил он.
Бабич указал, что сначала он получил повестку в магазине, а потом там же через два дня его мобилизовали. При этом мужчине выдали уже готовые медицинские документы, в которых говорилось, что он годен к военной службе.
По его словам, никакой военной подготовки не было — через сутки сразу отправили на передовую. Боевик успел совсем короткое время побыть в составе инженерно-саперной роты 41-й бригады ВСУ, однако вскоре решил сдаться в плен ВС РФ.
«Про командование не могу хорошего сказать, потому что никакой конкретики, ничего нет. Тут ты хлопцам готовишь кушать, тут ты попадаешь на позиции. Соответствия нет никакого», — рассказал Бабич.
Мужчина подчеркнул, что командование ВСУ обещало провести ротацию, но ничего в итоге не произошло — их оставили на позициях. Он также заявил, что за все время своей службы видел примерно 30 случаев дезертирства.
«Когда мы были на позиции — было очень страшно. Хотелось просто уйти — не было куда, и не было возможности. Видел, как мои пацаны ложатся (погибают. — Прим. ред.), я не хотел бы лечь вместе с ними. Я хочу жить», — заключил украинский военнопленный.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, как боевики ВСУ призывают Киев к соглашению с Москвой.
- 2 авг
- Понадобился всего день: в США признали утрату трех установок Patriot на Украине
- 2 авг
- «Не могу понять их»: экс-солист «На-На» Левкин осудил сбежавших из РФ коллег
- 2 авг
- Решительный натиск: российские штурмовики завершают освобождение Урожайного в ДНР
- 2 авг
- Российские зенитчики поражают беспилотники противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 авг
- Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 авг
- Бьют по мирным жителям: в Белгородской области ранения получили два человека
- 2 авг
- В Совфеде напомнили, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
- 2 авг
- «Потери огромны»: боевики ВСУ призывают Киев к соглашению с Москвой
- 1 авг
- Песков высказался о сроках завершения конфликта на Украине: «9 мая наступит»
- 1 авг
- «Будут сбиваться»: как Россия ответит на поставку Украине истребителей F-16
Читайте также
60%
-0.33 92.85
-0.66
Нашли ошибку?