«Я хочу жить»: украинский пленный рассказал, как их бросило командование ВСУ

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 115 0

Пленный ВСУ Бабич рассказал, что за короткую службу видел около 30 дезертиров

Фото, видео: Reuters / STRINGER; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На Украине на фронт отправляют без какой-либо военной подготовки. Как пытаются выжить в таких условиях неопытные мобилизованные?

На Украине мобилизую людей в ряды ВСУ абсолютно везде, даже в продуктовых магазинах. Об этом рассказал украинский военнопленный Владимир Бабич, видео допроса которого публикует Минобороны России.

«Вылавливают на улицах», — заявил он.

Бабич указал, что сначала он получил повестку в магазине, а потом там же через два дня его мобилизовали. При этом мужчине выдали уже готовые медицинские документы, в которых говорилось, что он годен к военной службе.

По его словам, никакой военной подготовки не было — через сутки сразу отправили на передовую. Боевик успел совсем короткое время побыть в составе инженерно-саперной роты 41-й бригады ВСУ, однако вскоре решил сдаться в плен ВС РФ.

«Про командование не могу хорошего сказать, потому что никакой конкретики, ничего нет. Тут ты хлопцам готовишь кушать, тут ты попадаешь на позиции. Соответствия нет никакого», — рассказал Бабич.

Мужчина подчеркнул, что командование ВСУ обещало провести ротацию, но ничего в итоге не произошло — их оставили на позициях. Он также заявил, что за все время своей службы видел примерно 30 случаев дезертирства.

«Когда мы были на позиции — было очень страшно. Хотелось просто уйти — не было куда, и не было возможности. Видел, как мои пацаны ложатся (погибают. — Прим. ред.), я не хотел бы лечь вместе с ними. Я хочу жить», — заключил украинский военнопленный.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, как боевики ВСУ призывают Киев к соглашению с Москвой.

Тема:
Спецоперация
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