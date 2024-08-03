Истребители Су-35 провели патрулирование над Черным морем. Лучшее видео из зоны СВО

Истребители Су-35 ВКС РФ провели патрулирование над Черным морем
Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Одиноков ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Летчики постоянно следят, чтобы российскую границу не пересекали посторонние воздушные суда или беспилотники.
Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С группировки войск «Юг» выполнили плановое патрулирование над нейтральными водами Черного моря. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Их главная цель — не позволить посторонним воздушными судами и беспилотникам нарушить границу РФ.
«После поступления задачи прибываем на самолет. Осматриваем его, проверяем вооружение. После этого, в установленное время выполняем взлет. Нашей задачей является патрулирование нейтральных вод Черного моря и недопущение нарушения границы. Также, при этом несем круглосуточное боевое дежурство. При обнаружении воздушной цели, докладываем на пункт управления, где принимается решение об уничтожении данной цели или взятии ее на сопровождение», — рассказал один из летчиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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