ВСУ впервые опубликовали кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Видео снято с борта одного из самолетов.

ВСУ впервые опубликовали кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

ВСУ показали запуск крылатых ракет Storm Shadow с самолета Су-24М. Соответствующие кадры опубликовало издание «Страна.ua».

Видео снято с борта одного из самолетов. Автор публикации отмечает, что это был один из обстрелов Крыма.

Удивительно, что данные кадры появились только сейчас, хотя украинские боевики применяют эти ракеты уже больше года: сначала стреляли британской версией Storm Shadow, а после к ней присоединилась французская Scalp.

Стоит отметить, что российская система ПВО значительно улучшила свою эффективность в перехвате импортных крылатых ракет. Важную роль в этом сыграло изучение хорошо сохранившихся образцов, перехваченных в ходе боевых действий.

Тем временем, Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь ликвидировали 75 беспилотников ВСУ.

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