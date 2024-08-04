ВСУ впервые опубликовали кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24
Видео снято с борта одного из самолетов.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВСУ показали запуск крылатых ракет Storm Shadow с самолета Су-24М. Соответствующие кадры опубликовало издание «Страна.ua».
Видео снято с борта одного из самолетов. Автор публикации отмечает, что это был один из обстрелов Крыма.
Удивительно, что данные кадры появились только сейчас, хотя украинские боевики применяют эти ракеты уже больше года: сначала стреляли британской версией Storm Shadow, а после к ней присоединилась французская Scalp.
Стоит отметить, что российская система ПВО значительно улучшила свою эффективность в перехвате импортных крылатых ракет. Важную роль в этом сыграло изучение хорошо сохранившихся образцов, перехваченных в ходе боевых действий.
Тем временем, Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь ликвидировали 75 беспилотников ВСУ.
- 4 авг
- Нет возможности: Киеву сообщили неудобную новость о новом наступлении ВСУ
- 3 авг
- Переговоры по-украински: зачем Киев грозится уничтожить Крымский мост
- 3 авг
- На Украине требуют запретить Нетребко выступать в Европе
- 3 авг
- Истребители Су-35 провели патрулирование над Черным морем. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 авг
- Зенитчики уничтожили опорный пункт противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 авг
- Силы ПВО за ночь ликвидировали 75 беспилотников ВСУ
- 2 авг
- Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве
- 2 авг
- Россия и Украина обменялись телами погибших в ходе СВО
- 2 авг
- Пять населенных пунктов и 11 групповых ударов: успехи ВС РФ на Украине за неделю
- 2 авг
- Понадобился всего день: в США признали утрату трех установок Patriot на Украине
Читайте также
46%
-0.08 92.83
-0.02
Нашли ошибку?