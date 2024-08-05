«Очень холодный воздух»: синоптик назвала регион, в котором на этой неделе выпадет снег
Синоптик Паршина: на Чукотке на этой неделе ожидается мокрый снег с дождем
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
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Ночью температура может упасть до минус пяти градусов.
Лето еще не закончилось, а уже ожидается снег. В Чукотском автономном округе на текущей неделе прогнозируют дождь с мокрым снегом. Об этом NEWS.ru сообщила заведующая лабораторией и научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Такая аномалия связана с тем, что над акваторией Берингова моря образуется циклон. Так на регион придет очень холодный воздух с Северного полюса.
«На Чукотке будет свой циклон: он располагается над Беринговым морем. Из его тыловой части в регион поступит очень холодный воздух с Северного полюса. Поэтому там будет дождь с мокрым снегом и ветром до 18 метров в секунду не только на арктическом побережье, но и на востоке региона», — сообщила Паршина.
Ночью температура на Чукотке может упасть до минус пяти градусов, а днем будет около нуля. Для региона это очень холодная погода в это время года, так как обычно температура в августе доходит до 15 градусов.
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