«Потихонечку возвращаемся в лето»: какая погода будет в Москве на этой неделе

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

В Москву возвращается летняя погода

«Потихонечку возвращаемся в лето»: какая погода будет в Москве на этой неделе

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Тема:
Погода

Стоит ли ожидать дожди?

На этой неделе в Москве будет теплая и комфортная для лета температура — от +24 до +26 градусов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с изданием NEWS.ru.

«В начале недели ожидается 24–26 градусов. То есть мы потихонечку возвращаемся в лето, не быстро, не гигантскими шагами», — отметил Шувалов.

По словам эксперта, вся неделя будет достаточно теплой и комфортной. Однако есть вероятность дождей.

Прежде специалист центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца подчернула, что аномальной жары в августе не будет и конец лета может быть «слегка засушливым».

Самым благоприятным для прогулки днем должна стать пятница, 9 августа. Температура воздуха достигнет +25 градусов тепла, осадков в этот день не ожидается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молнии над Москвой будут сверкать в летний период втрое чаще к 2050 году. Это связано с потеплением климата.

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