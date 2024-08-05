«Потихонечку возвращаемся в лето»: какая погода будет в Москве на этой неделе

В Москву возвращается летняя погода
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Стоит ли ожидать дожди?
На этой неделе в Москве будет теплая и комфортная для лета температура — от +24 до +26 градусов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с изданием NEWS.ru.
«В начале недели ожидается 24–26 градусов. То есть мы потихонечку возвращаемся в лето, не быстро, не гигантскими шагами», — отметил Шувалов.
По словам эксперта, вся неделя будет достаточно теплой и комфортной. Однако есть вероятность дождей.
Прежде специалист центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца подчернула, что аномальной жары в августе не будет и конец лета может быть «слегка засушливым».
Самым благоприятным для прогулки днем должна стать пятница, 9 августа. Температура воздуха достигнет +25 градусов тепла, осадков в этот день не ожидается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что молнии над Москвой будут сверкать в летний период втрое чаще к 2050 году. Это связано с потеплением климата.
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