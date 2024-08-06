Российские Ка-52 нанесли удар по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Опубликовано видео, как вертолеты Ка-52 нанесли авиаудар по подразделениям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 ударил по «опорнику» и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь». Координаты целей были переданы разведкой.

«Выдвинулся в район скопления живой силы противника. Работу выполнял с предельно малой высоты», — рассказал командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Алексей.

После применения снарядов экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Боевая задача была выполнена в полном объеме — цели успешно поражены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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