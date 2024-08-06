«Откровенно диковатое»: Захарова назвала новые подробности покушения на Трампа

Захарова: детали покушения на Трампа из интригующих становятся сенсационными
Фото: DAVID MAXWELL / ТАСС
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Детали по этому делу становятся сенсационными.
Новые подробности расследования о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа становятся сенсационными. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подробности расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа из разряда интригующих переходят в рубрику сенсационных. Журналисты-расследователи The New York Times получили доступ к переписке полиции Пенсильвании и выяснили кое-что откровенно диковатое», — написала Захарова.
По ее словам, правоохранители за полтора часа до выстрелов, пересылали друг другу фотографии того самого Томаса Мэттью Крукса. Он ходил по территории комплекса, где должен был выступить Трамп, и выверял расстояние.
Томас не был сотрудником спецслужб, охраняющих мероприятие, а являлся обычным человеком, который ходил с дальномером, и никого это не смутило.
Дипломат отметила, что накануне покушения секретная служба исключила здание, с которого Крукс открыл стрельбу по Трампу. В это здание стрелок попал совершенно спокойно, без препятствий.
Кроме того, Захарова в шутку предложила спецслужбам США «снять пару сотен людей», которые следуют за российскими дипломатами, чтобы «залатать реальные дыры в безопасности».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что выступление Дональда Трампа на Bitcoin 2024 задержали из-за двух подозрительных людей, которые обошли металлоискатели.
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