Сотрудники ТЦК не обращают внимания на наличие «белого билета» и отправляют на передовую.

На Украине на передовую отправляют инвалидов третьей группы и больных эпилепсией. Об этом рассказал пленный боевик ВСУ Николай Хавтура. Видео публикует Минобороны России.

«У меня „белый билет“ был. Они его просто выбросили и сказали: „Ты годен к службе“. Я ограниченно годный», — подчеркивает украинец.

По словам Хавтуры, перед тем, как его мобилизовали, он дважды лежал в больнице и столько же раз получал отсрочку. Но сотрудников ТЦК это не остановило.

Более того, киевский режим отправляет на передовую и тех, у кого есть тяжелые диагнозы, например — эпилепсия, а также 60-летних мужчин и инвалидов третьей группы.

«Эпилептиков тоже берут. Это неправильно вообще. Я в шоке просто. Всех подряд берут, гребут. Тупо на это все глаза закрывают и говорят: „Ты годен, ты годен“. Людей нет. Некому просто воевать. Если они уже мужиков берут под 60 лет, инвалидов третьей группы берут. Потому что некому. И, во-вторых, никто не хочет воевать», — признается Хавтура.

Хавтура сдался в плен российским военным группировки «Север» вместе с еще тремя боевиками в Харьковской области. Он считает, что чудом остался цел после попадания в их окоп гранаты.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, как мужчины на Украине поступают в вузы ради отсрочки от мобилизации.