За мужество и отвагу: Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО бойцов

Эфирная новость 34 0

Глава Генштаба России Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО бойцов

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Генерал побывал на позициях группировки «Центр».

О продвижении на красноармейском и александро-калиновском направлениях сегодня рассказали главе Генштаба. Валерий Герасимов побывал на позициях войск группировки «Центр». Генерал заслушал доклады командиров и поставил дальнейшие задачи. Отметил мужество бойцов и вручил отличившимся госнаграды.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
6 авг
«Гребут всех подряд»: пленный боевик ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
6 авг
Бежать некуда: ВС РФ уничтожили пути ротации боевиков ВСУ в зоне СВО
6 авг
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
6 авг
Шойгу: Украина потеряла 115 тысяч боевиков, отказавшись от предложения Путина
6 авг
Военная династия: братья-танкисты и их дядя-командир воюют на южнодонецком направлении
6 авг
«Уже в этом году»: Зеленский опять заговорил о завершении конфликта на Украине
6 авг
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
6 авг
Российские военные не допустили прорыва боевиков ВСУ в Курскую область
6 авг
Сложил оружие: операторы БПЛА довели сдавшегося боевика ВСУ до позиций РФ
6 авг
«Нет четкой повестки»: в России назвали условия участия в саммите по Украине
+24° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Кишечные инфекции, паразиты и бактерии: все пляжи Петербурга закрыли для купания
14:22
«Гребут всех подряд»: пленный боевик ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
14:10
Шокирующий компромат: Успенская решила подорвать репутацию Киркорова
14:02
За мужество и отвагу: Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО бойцов
14:00
Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика
13:53
Узурпировал власть: на Украине обратилась к ОБСЕ из-за нелегитимности Зеленского

Сейчас читают

Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
Верник о своей новой книге про Плисецкую: «Почувствовал в ней другого человека»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака