За мужество и отвагу: Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО бойцов
Глава Генштаба России Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО бойцов
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Генерал побывал на позициях группировки «Центр».
О продвижении на красноармейском и александро-калиновском направлениях сегодня рассказали главе Генштаба. Валерий Герасимов побывал на позициях войск группировки «Центр». Генерал заслушал доклады командиров и поставил дальнейшие задачи. Отметил мужество бойцов и вручил отличившимся госнаграды.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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