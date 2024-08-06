За мужество и отвагу: Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО бойцов

Генерал побывал на позициях группировки «Центр».

О продвижении на красноармейском и александро-калиновском направлениях сегодня рассказали главе Генштаба. Валерий Герасимов побывал на позициях войск группировки «Центр». Генерал заслушал доклады командиров и поставил дальнейшие задачи. Отметил мужество бойцов и вручил отличившимся госнаграды.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.