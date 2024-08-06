Российские военные не допустили прорыва боевиков ВСУ в Курскую область

Информация о попытках неонацистов зайти в регион России поступала из Суджанского и Кореневского районов.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские пограничники и военнослужащие не допустили прорыва боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Врио губернатора Курской области также предупредил, что в ближайшее время на фоне событий могут распространяться фейковые сообщения. Смирнов призвал местных жителей доверять только официальным и проверенным источникам информации. Кроме того, гражданам рекомендовали при обнаружении подозрительных предметов или людей сообщать по номеру экстренных служб — 112.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вагоновожатая трамвайного вагона получила ранения после удара дрона-камикадзе ВСУ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР).
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