Российские военные не допустили прорыва боевиков ВСУ в Курскую область

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 126 0

Информация о попытках неонацистов зайти в регион России поступала из Суджанского и Кореневского районов.

Российские военные не допустили прорыва боевиков ВСУ в Курскую область

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские пограничники и военнослужащие не допустили прорыва боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Курской области также предупредил, что в ближайшее время на фоне событий могут распространяться фейковые сообщения. Смирнов призвал местных жителей доверять только официальным и проверенным источникам информации. Кроме того, гражданам рекомендовали при обнаружении подозрительных предметов или людей сообщать по номеру экстренных служб — 112.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вагоновожатая трамвайного вагона получила ранения после удара дрона-камикадзе ВСУ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР).

Тема:
Спецоперация
6 авг
«Уже в этом году»: Зеленский опять заговорил о завершении конфликта на Украине
6 авг
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
6 авг
Сложил оружие: операторы БПЛА довели сдавшегося боевика ВСУ до позиций РФ
6 авг
«Нет четкой повестки»: в России назвали условия участия в саммите по Украине
6 авг
Склады с боевой техникой ВСУ накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО
6 авг
Российские Ка-52 нанесли удар по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 авг
«Самые лучшие специалисты»: Путин об участии жен бойцов СВО в их реабилитации
5 авг
Форум «Рубеж» Молодежного крыла Народного фронта стартовал под Воронежем
5 авг
Два склада и до 620 боевиков ВСУ: успехи «Южной» группировки в ДНР за сутки
5 авг
Лаборатория в подвале: как ВС РФ изучают захваченные украинские беспилотники
+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
«Уже в этом году»: Зеленский опять заговорил о завершении конфликта на Украине
11:07
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
10:51
Мастер и два слесаря задержаны после взрыва газа в доме Нижнего Тагила
10:35
«Лапочка дочка»: Глафира Тарханова впервые показала своего пятого ребенка
10:26
Российские военные не допустили прорыва боевиков ВСУ в Курскую область
10:23
Гарант продуктовой безопасности: Россия поставляет продовольствие в 160 стран

Сейчас читают

Русские и белорусы не взламывали софт атомного флота Британии — они его написали
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака