«Заметная фигура»: военкора Поддубного могли целенаправленно выслеживать

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 73 0

Посол МИД РФ Мирошник: военкора Поддубного могли целенаправленно выслеживать

«Заметная фигура»: военкора Поддубного могли целенаправленно выслеживать

Фото: Галеев Анвар / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Расследование покушения на журналиста будет проведено в кратчайшие сроки.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал покушение на военкора ВГТРК Евгения Поддубного военным преступлением, которое будет расследовано в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Мирошник также допустил, что Поддубного могли выслеживать целенаправленно, ведь он «заметная фигура». Особенно для противников России.

Евгений Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, куда он отправился для освещения событий на границе. Известно, что он доставлен в больницу.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 31 человек пострадал, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН высказались об атаке ВСУ на Курскую область.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
85.95
0.79 93.84
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
В России с 1 января начнут действовать новые выплаты для многодетных семей
23:59
«Молимся»: что известно о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного
23:42
«Заметная фигура»: военкора Поддубного могли целенаправленно выслеживать
23:34
Футболист Олег Бондарь сломал нос прохожему в центре Москвы: «Начал конфликтовать»
23:16
Жуткое дело о торговле детьми в Москве обросло новыми подробностями
22:59
Военкор Евгений Поддубный пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области

Сейчас читают

«Газпром» прикрыл Европу от ненадежных «молекул свободы»
Вслед за Глюкозой? На страничке МакSим разразился скандал после дикого танца: «Я не пьяная»
«Там все-таки люди»: последние данные о ситуации в Курской области после атаки ВСУ
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака