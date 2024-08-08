ВСУ расстреляли беременную женщину во время эвакуации из Курской области

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 984 0

Супруг пытался спасти любимую, отвез в больницу. Но там ее сердце и остановилось.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли беременную, когда та вместе с семьей пыталась эвакуироваться из Суджи Курской области. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры их поврежденного автомобиля, на которых видны следы от пуль.

После попытки прорваться на территорию России некоторые жители Курской области приняли решение перебраться в более безопасное место. Антон с женой Ниной, сыном и родителями ехали на двух автомобилях из деревни Куриловка в Курск. Внезапно по машине, где сидела беременная, начали стрелять боевики. Пули попали в лобовое стекло, по крыше и боковому стеклу. Женщина получила ранение, потеряла сознание.

Супруг женщины вытащил любимую с нерожденным малышом в утробе из машины и пересадил к себе, а затем отвез в больницу. Но врачи не смогли ее спасти.

Прорваться на территорию России Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили 6 августа через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы региона подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. В результате ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей. Один из малышей — двухлетний мальчик — потерял из-за зверств киевского режима маму. А также было повреждено имущество граждан: дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как уничтожали технику ВСУ в приграничье Курской области.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
85.95
0.79 93.84
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:36
Жильцы многоэтажки в Крыму чуть не задохнулись из-за вспыхнувшего моноколеса
6:18
Военкора Поддубного после ранения перевезут в Москву на лечение
6:00
Артиллеристы сорвали ротацию подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:50
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятимесячного Савелия
5:34
ВСУ расстреляли беременную женщину во время эвакуации из Курской области
5:12
«Летим в одну сторону»: Самбурская рассекретила новый роман

Сейчас читают

«Газпром» прикрыл Европу от ненадежных «молекул свободы»
Вслед за Глюкозой? На страничке МакSим разразился скандал после дикого танца: «Я не пьяная»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака