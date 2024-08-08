«Доставили в Склиф»: новые подробности о раненом военкоре Поддубном

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 112 0

Раненого военкора ВГТРК Поддубного доставили в Склиф

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вечером 7 августа он пришел в сознание, но оставался в реанимации.

Пострадавшего при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного доставили в московский Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф», — указано в Telegram-канале ведомства.

Поддубный прибыл в Суджанский район Курской области, чтобы осветить последствия нападения боевиков киевского режима на регион. Вечером 7 августа стало известно, что в автомобиль, на котором передвигался журналист, ударил украинский дрон. Пострадавшего военкора сперва доставили в местную больницу, а затем направили в Москву.

Минувшим вечером врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришел в сознание, однако находится в реанимации.

В Депздраве Москвы о нынешнем состоянии пострадавшего журналиста ничего не сообщили.

Утром 6 августа ВСУ напали на Курскую область. Они попытались прорвать российскую границу, а также нанесли массированные удар по мирным районам региона. Более 30 человек получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военкор ВГТРК Поддубный получил тяжелые ранения, но пришел в сознание.

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