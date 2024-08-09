Российский Су-34 при помощи ФАБ-3000 ударил по скоплению ВСУ в Сумской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических РФ ударил по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в граничащей с Курской Сумской области. Кадры поражения цели публикует Минобороны.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в пункте временной дислокации, выявленном в одном из районов Сумской области, граничащем с Курской областью», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Уточняется, что удар был нанесен с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Российская разведка подтвердила уничтожение цели, после чего Су-34 вернулся на аэродром базирования.

Минобороны России также привело сводку за время боевых действий на курском направлении. По информации ведомства, за несколько дней ВСУ потеряли около тысячи боевиков и 102 единицы боевой техники.

Атака ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Боевики киевского режима попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам Курской области.

По последнем данным Минздрава России, под украинским огнем пострадали 66 человек, девять из которых несовершеннолетние.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы. Бои на приграничье продолжаются.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов и.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ отправили технику для вытеснения ВСУ из Курской области.