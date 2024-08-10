«Беспредел»: украинский пленный назвал геноцидом действия командования ВСУ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 72 0

Украинский пленный Пашкин назвал геноцидом действия командования ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Он также призвал Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

Украинский военнопленный Алексей Пашкин назвал действия командования ВСУ геноцидом.

«Мы приехали из-под Черкасс, расположились в посадке, пробыли двое суток. На третьи сутки ночью нас семь человек подняли и сказали, (что — Прим.ред.) надо пойти и окопаться. Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы. Командование знало и понимало, сколько у вас человек и сколько нас. В моем понимании это геноцид», — рассказал Пашкин на видео, которое распространило Минобороны РФ.

Военнопленный признали, что ему даже не проводили курсы молодого бойца. Он также отметил, что никакой поддержки со стороны командования нет, потому что у украинской армии банально не хватает людей.

Пашкин заявил, что давно пора «закончить этот беспредел», и призвал президента* Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы САУ «Гвоздика» на южнодонецком направлении СВО.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
10 авг
Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над Белоруссией и РФ
10 авг
Экипажи Су-25 бьют врага в приграничье Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
10 авг
Российская «Гвоздика» бьет натовскую технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 авг
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника над двумя регионами РФ
10 авг
Высокий уровень диверсионно-террористических угроз: что такое режим КТО
9 авг
Одежда, книги и электрика: какие товары передают столичные магазины в зону СВО
9 авг
«Охота за гражданскими»: СПЧ требует мир признать терроризм ВСУ в Курской области
9 авг
Российский Су-34 при помощи ФАБ-3000 ударил по скоплению ВСУ в Сумской области
9 авг
Три населенных пункта и 19 групповых ударов: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю
9 авг
Минобороны РФ сообщило о ликвидации почти тысячи боевиков ВСУ в Курской области
+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.99
1.43 95.18
1.05
Луна без курса: как лучше провести 10 августа

Последние новости

12:11
«Мы своих не бросаем!» — SHAMAN поддержал жителей Курской области
12:07
Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над Белоруссией и РФ
11:48
«Мы с тобой»: акция в поддержку жителей Курской области прошла в Петербурге
11:30
Экипажи Су-25 бьют врага в приграничье Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
11:27
В Минцифры объяснили, как жители Курской области могут оформить выплату
10:56
«Беспредел»: украинский пленный назвал геноцидом действия командования ВСУ

Сейчас читают

Луна без курса: как лучше провести 10 августа
«Люди ждут»: почему Elvira T поет только о грустном
«Не в ближайшие месяцы»: почему певица Elvira T отказывается от материнства
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака