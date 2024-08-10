«Беспредел»: украинский пленный назвал геноцидом действия командования ВСУ

Он также призвал Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

Украинский военнопленный Алексей Пашкин назвал действия командования ВСУ геноцидом.

«Мы приехали из-под Черкасс, расположились в посадке, пробыли двое суток. На третьи сутки ночью нас семь человек подняли и сказали, (что — Прим.ред.) надо пойти и окопаться. Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы. Командование знало и понимало, сколько у вас человек и сколько нас. В моем понимании это геноцид», — рассказал Пашкин на видео, которое распространило Минобороны РФ.

Военнопленный признали, что ему даже не проводили курсы молодого бойца. Он также отметил, что никакой поддержки со стороны командования нет, потому что у украинской армии банально не хватает людей.

Пашкин заявил, что давно пора «закончить этот беспредел», и призвал президента* Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы САУ «Гвоздика» на южнодонецком направлении СВО.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.