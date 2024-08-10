«Температура просядет»: какой будет погода в Москве и Петербурге на выходных

Москвичей предупредили о дождливых выходных
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Можно ли будет выйти из дома без зонта?
Днем в субботу, 10 августа, температура воздуха в Москве прогреется до 26 градусов тепла, однако уже ночью она значительно понизится. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru.
«Уже в ночь на воскресенье погода испортится, вернутся дожди. Температура тоже довольно сильно „просядет“. Предварительно, ожидается не больше 20 градусов», — предупредил эксперт.
Он также заявил, что на столицу с северо-запада надвигается скандинавский циклон, который принесет похолодание и осадки.
При этом, как отметил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями», в воскресенье, 11 августа, москвичам также не стоит ждать тепла. Температура воздуха едва ли достигнет 20 градусов тепла, продолжат лить дожди.
Ливни сохранятся и в понедельник, 12 августа, отметил синоптик, а температура опустится на три градуса ниже нормы. Прекращения осадков можно ожидать только во вторник.
А в Санкт-Петербурге в выходные дни будет облачная погода с осадками, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
«Температура воздуха ночью — 15–17 градусов, днем — 20–22 градуса», — отметили в управлении.
В воскресенье, 11 августа, Северную столицу вновь накроют ливни и грозы.
«Температура воздуха ночью — от 13 до 15 градусов, днем — 19–21 градус», — заключили в прогнозе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе.
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