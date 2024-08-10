«Температура просядет»: какой будет погода в Москве и Петербурге на выходных

Можно ли будет выйти из дома без зонта?

Днем в субботу, 10 августа, температура воздуха в Москве прогреется до 26 градусов тепла, однако уже ночью она значительно понизится. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru.

«Уже в ночь на воскресенье погода испортится, вернутся дожди. Температура тоже довольно сильно „просядет“. Предварительно, ожидается не больше 20 градусов», — предупредил эксперт.

Он также заявил, что на столицу с северо-запада надвигается скандинавский циклон, который принесет похолодание и осадки.

При этом, как отметил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями», в воскресенье, 11 августа, москвичам также не стоит ждать тепла. Температура воздуха едва ли достигнет 20 градусов тепла, продолжат лить дожди.

Ливни сохранятся и в понедельник, 12 августа, отметил синоптик, а температура опустится на три градуса ниже нормы. Прекращения осадков можно ожидать только во вторник.

А в Санкт-Петербурге в выходные дни будет облачная погода с осадками, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Температура воздуха ночью — 15–17 градусов, днем — 20–22 градуса», — отметили в управлении.

В воскресенье, 11 августа, Северную столицу вновь накроют ливни и грозы.

«Температура воздуха ночью — от 13 до 15 градусов, днем — 19–21 градус», — заключили в прогнозе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе.