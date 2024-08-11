Подмосковье примет еще более 300 человек из Курской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31 0

Накануне сообщалось, что было эвакуировано 424 человека, в том числе 330 детей.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Более 300 человек привезут в Подмосковье из Курской области. Кадры эвакуации жителей публикует 5-tv.ru.

«Эвакуация детей из дома ребенка. Мы забираем бригадами Московской областной скорой трех ребятишек. Соответственно, пациенты с кислородной поддержкой, которым требуется бережный, специальный уход. Дети едут в Подольскую детскую больницу», — рассказал один из врачей.

Бригады скорой помощи едут в составе организованной колонны автобусов. Примерное время прибытия — 21:00–22:00 11 августа. Колонну сопровождает машина ДПС.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в первые сутки после атаки ВСУ на Курскую область в регион направили 15 автобусов. В Подмосковье приняли 424 человека, в том числе 330 детей. Также в подмосковный Егорьевск эвакуировали дом престарелых. Всего из приграничных районов Курской области вывезли более 76 тысяч человек.

ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Жителей особо опасных районов эвакуируют, в том числе в другие регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ пресекли попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области.

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