Российские зенитчики уничтожили беспилотник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Опубликовано видео, как российские зенитчики уничтожили беспилотник ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ ведут активное наступление на Авдеевском направлении.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» уничтожили вражеский беспилотник-разведчик на Авдеевском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Зенитный ракетный комплекс „Оса“ себя хорошо показывает, в плане работы по малоразмерным летательным аппаратам как „Фурия“ и „Лелека“. Не подводила ни разу, работы много только ночью сбили четыре цели...» — рассказал начальник расчета с позывным «Колибри».

ЗРК «Оса» позволяет успешно атаковать цели противника на расстоянии свыше десяти километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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