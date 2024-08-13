«Будет какая-то провокация»: решится ли Иран на атаку Израиля

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Военный эксперт Перенджиев: Иран не станет атаковать Израиль в ближайшие сутки

«Будет какая-то провокация»: решится ли Иран на атаку Израиля

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Информацию об эскалации конфликта накануне распространили американские журналисты.

Иран не станет атаковать Израиль в ближайшие сутки, а информацию о готовящемся нападении намеренно распространяют американские журналисты. Об этом изданию NEWS.ru заявил военный эксперт Александр Перенджиев.

«Раз американцы такое пишут, то они готовят какую-то провокацию, где могут обвинить именно иранцев или каких-то их союзников. Считаю, если что-то и случится в ближайшее время, то это будет не Иран, а какая-то провокация, задача которой будет обвинить именно Иран», — пояснил Перенджиев.

Ситуации на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев, вызвали осуждение со стороны многих стран.

Две недели назад в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Ответственность за это в ХАМАС возложили на Израиль. Заместитель политбюро группировки уже назвал убийство Хании «трусливым актом», который не останется без ответа. На днях Израиль предупредил «Хезболлу» и Иран об ответном ударе невиданной мощи в случае, если они действительно вздумают атаковать страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США Джо Байден допустил перерастание конфликта на Ближнем Востоке в региональную войну.

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