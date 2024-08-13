ЦБ РФ разъяснил особенности получения кредитных каникул для жителей приграничья

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 22 0

Сумма ипотечного займа не должна превышать 15 миллионов рублей. Есть и другие условия.

ЦБ РФ разъяснил особенности получения кредитных каникул для жителей приграничья

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Курская область

Жители приграничных регионов России могут обратиться в банк за предоставлением кредитных каникул. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

«Жители региона, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий, вправе обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до шести месяцев», — уточняется в сообщении регулятора.

При этом право на отсрочку имеют те заемщики, сумма ипотечного кредита которых не превышает 15 миллионов рублей, автокредита — 1,6 миллиона, долга по кредитным картам 150 тысяч рублей и любых других займов 450 тысяч.

Однако, как указано в сообщении ЦБ, банкам рекомендуют идти навстречу даже тем заемщикам, условия которых выходят за рамки вышеперечисленных.

Те лица, которые уже пользовались кредитными каникулами, также вправе претендовать на них повторно.

В период действия кредитных каникул банк не имеет права начислять заемщику штраф и пени. В особых случаях банк может полностью списать долг жителя приграничья.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали Курскую область при поддержке коллективного Запада.

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