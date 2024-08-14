Силы ПВО за ночь сбили 117 украинских дронов над регионами России

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Евгения Романова
Евгения Романова 150 0

Губернатор Гусев: ВСУ атаковали более 35 дронами Воронежскую область

Силы ПВО за ночь сбили 117 украинских дронов над регионами России

Фото: © РИА Новости / Валентин Капустин

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Тема:
Курская область Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Боевики киевского режима также применили четыре тактические ракеты «Точка У». Российские силы защитили восемь областей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью атаковали Воронежскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале, всего было 35 дронов, их уничтожили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников. Благодаря слаженной работе наших сил ПВО в регионе пострадавших нет», — написал он.

В результате падения обломков сбитых дронов, по предварительным данным, оказались повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры и транспортные средства. На месте работают аварийные службы. По словам Гусева, соответствующие комиссии в ближайшее время приступят к оценке ущерба.

Пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале уточнила, что в небе над Воронежской областью силы ПВО уничтожили 37 украинских дронов. Всего за ночь ВСУ атаковали восемь регионов с применением 117 беспилотников и четырех тактических ракет «Точка У».

В частности, минувшей ночью средства ПВО сбили 37 беспилотников ВСУ и четыре ракеты над Курской областью, еще 17 дронов уничтожены над Белгородской, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС объявлен на всей территории Белгородской области. Как подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков, обстановка в регионе остается напряженной.

Режим ЧС федерального уровня уже действует в Курской области. Вместе с тем в этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

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Силы ПВО за ночь сбили 117 украинских дронов над регионами России

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