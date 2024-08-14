Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

Собянин: Москва отправила в Курскую область более 300 тонн продуктов
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Было отправлено около 300 тонн продуктов.
Москва продолжает оказывать необходимую помощь пострадавшим в Курской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«По просьбе региональных властей отправили технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены — все, что нужно людям ежедневно», — уточнил Собянин.
Мэр отметил, что столичные медики оказывают помощь как поступившим гражданам в стационары Москвы, так и непосредственно в Курской области.
Собянин также подчеркнул, что Москва и дальше продолжит поддерживать необходимыми ресурсами жителей Курской области.
Атака ВСУ на Курскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции в Курской области. Режим КТО также действует в Белгородской и Брянской областях.
Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь сбили 117 украинских дронов над регионами России.
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