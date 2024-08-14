До 690 боевиков и склад боеприпасов: успехи группировки «Южной» на СВО за сутки

На донецком направлении российской армии удалось улучшить свои позиции.

На донецком направлении бойцы российской группировки войск «Южная» ликвидировали до 690 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Подробную сводку с полей специальной военной операции за 13 августа приводит Минобороны России.

В районе населенных пунктов Верхнекаменское и Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР) ВС РФ улучшили свои позиции, а также нанесли удар по живой силе и технике нескольких бригад армии киевского режима.

На этом направлении противник за сутки потерял до 690 боевиков.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-20, гаубица „Мста-Б“, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, две гаубицы Д-30 и два орудия М119 производства США», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Российским силам также удалось уничтожить склад украинских боеприпасов.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором вертолеты Ка-52 громят бронетехнику ВСУ в приграничье.