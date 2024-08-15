«Побыли два часа и попали в плен»: боевик ВСУ об атаке на Курскую область

Минобороны представило видео с короткими допросами пленных.

Вооруженные силы России в ходе отражения попыток армии Украины вторжения на территорию Курской области взяли в плен шестерых украинских боевиков. Видео с первыми короткими допросами предоставило Минобороны РФ.

В плен попали боевики из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Один из них — Александр Образцов, уроженец Славянска ДНР. Он рассказал, что подписал контракт с армией Украины в 2020 году. Служит Образцов водителем-механиком.

«Ездил на „Урале“, на БТРе, на легковых машинах, на которых отправляли. <…> Побыли два часа (на территории Курской области. — Прим. ред.), и мы попали сразу в плен, под обстрел, нас расстреляли. Три машины и три БТРа», — сказал он.

Другой взятый в плен боевик — Сергей Попович, родился в 1971 году в Кировоградской области. Он тоже водитель, в Курской области находился с 9 августа, туда он пригнал свою машину.

Также в российский плен попали Арсен Стеган (1993 год, уроженец Днепра), гранатометчик Андрей Другий (1994-й, Одесская область), Павел Стасюк (2000-й, Черновицкая область) и Денис Попов (1976-й, Республика Татарстан). Последний рассказал, что до призыва проживал в Харькове.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что установлена личность боевика ВСУ, глумившегося над пенсионером в Курской области. Неонацист был одет в форму с символикой СС.