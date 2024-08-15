«Побыли два часа и попали в плен»: боевик ВСУ об атаке на Курскую область

Шестеро боевиков ВСУ попали в плен в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минобороны представило видео с короткими допросами пленных.
Вооруженные силы России в ходе отражения попыток армии Украины вторжения на территорию Курской области взяли в плен шестерых украинских боевиков. Видео с первыми короткими допросами предоставило Минобороны РФ.
В плен попали боевики из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Один из них — Александр Образцов, уроженец Славянска ДНР. Он рассказал, что подписал контракт с армией Украины в 2020 году. Служит Образцов водителем-механиком.
«Ездил на „Урале“, на БТРе, на легковых машинах, на которых отправляли. <…> Побыли два часа (на территории Курской области. — Прим. ред.), и мы попали сразу в плен, под обстрел, нас расстреляли. Три машины и три БТРа», — сказал он.
Другой взятый в плен боевик — Сергей Попович, родился в 1971 году в Кировоградской области. Он тоже водитель, в Курской области находился с 9 августа, туда он пригнал свою машину.
Читайте также
«Он нереальный»: украинский пленный заявил о необходимости истребления фашизма на Украине
Также в российский плен попали Арсен Стеган (1993 год, уроженец Днепра), гранатометчик Андрей Другий (1994-й, Одесская область), Павел Стасюк (2000-й, Черновицкая область) и Денис Попов (1976-й, Республика Татарстан). Последний рассказал, что до призыва проживал в Харькове.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru писал, что установлена личность боевика ВСУ, глумившегося над пенсионером в Курской области. Неонацист был одет в форму с символикой СС.
- 15 авг
- ВС РФ уничтожили «Ланцетом» машину ВСУ Shield в Курской области
- 15 авг
- Своих не бросаем: Лепс поддержал жителей Курской и Белгородской областей
- 15 авг
- Украинские Marder и Ceasar: Германия отрицает присутствие своей техники в Курской области
- 15 авг
- Установлена личность боевика ВСУ, глумившегося над пенсионером в Курской области
- 15 авг
- Генштаб подготовил допмеры для защиты населения приграничных регионов России
- 15 авг
- ВС РФ восстановили контроль над селом Крупец в Курской области
- 15 авг
- Эвакуация жителей Курской области: что известно к этому часу
- 15 авг
- Командир «Ахмата» рассказал о переброске резервов ВСУ в Курскую область
- 15 авг
- Росгвардия усилила обеспечение безопасности в Курской области
- 15 авг
- «На связь не выходят»: сотни жителей Курской области ищут пропавших при эвакуации родственников
Читайте также
52%
-2.65 100.31
-0.25
Нашли ошибку?