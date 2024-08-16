Три многодетные семьи из Курской области разместят в Подмосковье

Львова-Белова: семьям из Курской области оказывается помощь с жильем
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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Всем пострадавшим, оставшимся без средств к существованию, будет оказана поддержка.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила пункт временного размещения (ПВР) в Курской области. Об этом детский омбудсмен рассказала во время общения с журналистами.
«Сегодняшний мой приезд для того, чтобы мы сейчас выявили большие семьи, которые требуется расселить отдельно — в квартиры, дома», — отметила Львова-Белова.
По ее словам, в настоящий момент установлено семь таких семей, которые в общей сложности воспитывают 45 детей, и уже сегодня три семьи отправятся в Московскую область. Там для них сняли дом.
Львова-Белова подчеркнула, что помощь в поиске и аренде жилья будет оказана всем пострадавшим семьям. Позже она посетит другие ПВР.
Многие дети находятся в тяжелом психологическом состоянии, всем им будет оказана необходимая помощь специалистов, заключила омбудсмен. Она также заявила, что находится в тесной координации с коллегой из Курской области Натальей Листопадовой.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны создало Координационный совет по безопасности приграничных регионов России.
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