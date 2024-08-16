Экипаж танка Т-72БЗ нанес удар по опорным пунктам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как экипаж танка Т-72БЗ нанес удар по опорным пунктам ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Работая на авдеевском направлении, ВС РФ не оставляют противнику шансов.
Российские танкисты группировки войск «Центр» уничтожил опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар экипаж танка Т-72Б3 нанес с закрытой огневой позиции.
«Навожусь на них и стреляю. С закрытых и на прямою наводку выезжаем, было такое, что на 300 метров к ним подъезжали и работали по ним», — рассказал наводчик-оператор с позывным «Большой».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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