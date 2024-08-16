«Скорей собрать вещи и ехать»: как проходит эвакуация жителей Курской области

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Многие люди остались без документов, поскольку успели спасти только домашних животных.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

В приграничном Глушковском районе Курской области идет эвакуация жителей. Среди тех, кто вынужденно покидает свои дома, много пенсионеров, семей с детьми, беременных женщин. Всем им оказывают необходимую поддержку.

Не остаются в стороне и жители других регионов. Обычные люди все чаще протягивают руку помощи тем, кто попал в беду. Все детали — у корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Мария ждет третьего ребенка, вместе с детьми она эвакуировалась из приграничных территорий Курской области. Говорит, было страшно, но смогла с семьей добраться самостоятельно до Курска. Доставить будущих мам в центральный перинатальный центр — сейчас одна из задач властей. После нападения ВСУ с многими пропала связь.

«344 беременных женщины находилось в приграничных зонах. И каждую мы стараемся отследить. Из 344 беременных пока не обнаружены 92, но они могут оказаться в других регионах по эвакуации», — рассказала главный врач областного перинатального центра Курска Маргарита Антюхина.

ВСУ с маниакальным упорством ведут охоту на безоружных людей на границе. Основной удар пришелся на Суджанский район. Под ударом оказались и соседние деревни. Так, эвакуацию населения объявили в Глушковском районе. Очередной автобус МЧС вывез из-под обстрела пенсионеров в соседнюю Орловскую область. Многие люди самостоятельно передвигаться не могут.

Всем оказывают необходимую помощь врачи и психологи, никто не остается без внимания. Многие эвакуированные без документов, успели спасти только домашних животных.

«Хорошо кормят, нас хорошо встретили, приятно очень. Очень-очень довольны», — отметила эвакуированная из приграничья женщина.

Помогают не только власти, но и простые жители со всех уголков России. Семье с десятью маленькими детьми, которым удалось чудом спастись, волонтеры привезли новую стиральную машину.

«Мы решили не ждать, когда эвакуация, а скорей собрать вещи и ехать. Вот приехали, а тут люди такие добрые. Вот, пожалуйста, дали нам квартиру. Правда, ничего в ней не было», — сказала эвакуировавшаяся из приграничья женщина.

Изначально население вывозили из приграничного поселка Глушково, но позже власти эту меру распространили на всю территорию. Дроны все чаще стали атаковать жилые дома, а боевики подобно фашистам угоняют людей в плен. Так случилось и с близкими Татьяны. Периодически ВСУ выкладывают в Сеть видео с пленными.

«Они находятся на территории Суджи под надзором ВСУ. Я увидела там на видео своего мужа, также много знакомых мне людей. И стало понятно, что они находятся там», — рассказала жительница Суджи Татьяна Мозговая.

Сейчас наши войска методично уничтожают солдат противника. В воздухе работает авиация, которая не дает закрепиться боевикам на нашей территории, а на земле непрошенных гостей встречает морская пехота, которая уже освободила от неприятеля несколько захваченных населенных пунктов.

Тема:
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