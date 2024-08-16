Вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Крыма

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В сторону российского полуострова двигались пять вражеских объектов.

Российская авиация уничтожила пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.

«Вертолетами Ми-8 и Ка-29 морской авиации ЧФ в акватории Черного моря уничтожены пять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что ликвидированная техника принадлежит Военно-морским силам (ВМС) Украины.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых экипаж танка Т-72БЗ нанес удар по опорным пунктам ВСУ.

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