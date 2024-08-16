Инженеры ВС РФ минируют подступы к Курской области

Расчеты российских инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» заминировали территории Сумской области, граничащих с районами Курской. Кадры работы техники публикует Минобороны России.

Как уточнили в пресс-службе оборонного ведомства, минирование территорий было проведено в районах сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвано заблокировать врагу проход к территории Курской области.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские войска несут колоссальные потери на курском направлении. Только за минувшие сутки боевых действий в регионе они потеряли до 220 боевиков, а за все время потери в живой силе противника составили до 2860 боевиков.