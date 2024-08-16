СК возбудил дело из-за пропажи пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ

В последний раз его видели 6 августа.

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения пожилого жителя Курской области, над которым издевались боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.

15 августа сеть облетело шокирующее видео — несколько украинских боевиков глумятся над пожилым мужчиной. На ВСУшниках была надета форма с символикой СС, они имитировали немецкий акцент и оскорбляли пенсионера. После этого мужчина бесследно исчез.

«В ходе предварительного следствия установлена личность пожилого мужчины, над которым издевались украинские военнослужащие. Допрошены его родственники, которые сообщили, что с 6 августа 2024 года они не имеют информации об его местонахождении», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Реабилитация нацизма» и «Убийство».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна личность одного из боевиков, издевавшегося над пожилым курянином.